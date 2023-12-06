На подмосковной железнодорожной станции «Подольск» спасли трех щенков
Фото: [пресс-служба администрации г.о Подольск]
На станции Московского центрального диаметра «Подольск» полицейские спасли от гибели на морозе трех месячных щенков.
Животные, видимо, были подброшены неизвестными лицами к посту полиции. Дрожащих от холода щенков обнаружил сотрудник УМВД Олег Соснов и, чтобы они окончательно не замерзли, забрал их к себе домой.
О происшествии стало известно местному зоозащитнику Игорю Айрапетяну, который забрал щенков в свой приют. Там выяснилось, что братья и сестренка. Для рыжей девочки уже нашелся хозяин, а два мальчика в ожидании дома. Игорь отдаст щенков добрым людям.