На подмосковной железнодорожной станции «Подольск» спасли трех щенков

Животные, видимо, были подброшены неизвестными лицами к посту полиции. Дрожащих от холода щенков обнаружил сотрудник УМВД Олег Соснов и, чтобы они окончательно не замерзли, забрал их к себе домой.

О происшествии стало известно местному зоозащитнику Игорю Айрапетяну, который забрал щенков в свой приют. Там выяснилось, что братья и сестренка. Для рыжей девочки уже нашелся хозяин, а два мальчика в ожидании дома. Игорь отдаст щенков добрым людям.