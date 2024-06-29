На подмосковном стенде выставки «Россия» отмечают День молодежи

Сегодня, в День Молодежи, для гостей стенда Подмосковья на ВДНХ проводят увлекательные мастер-классы, тематические викторины с призами и другие активности. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

«В Подмосковье больше 2 миллионов молодых ребят. Всех их объединяет желание развиваться, расти, становиться лучше, помогать развиваться Московской области. Наша молодежь сильная, искренняя, талантливая, которая гордится своей страной, чтит историю и поддерживает героев настоящего, – отметила министр информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе.

Вместе с активистами из Московского областного регионального отделения Российского союза сельской молодежи посетители экспозиции могут сделать оберег для бойцов СВО в виде Чебурашки. Любимый мультперсонаж стал талисманом для наших военнослужащих на передовой.

Фото: [ Сергей Хакимов ]

«В апреле я была в зоне специальной военной операции, где в госпитале ребята очень просили, чтобы в бой можно было брать вот таких замечательных Чебурашек. Поэтому собрали команду из всех активистов, всех неравнодушных людей и начали вязать. Нам даже присылают фотографии, как помещают Чебурашек в карман бронежилетов», – поделилась председатель Московского областного регионального отделения РССМ Алена Линовицкая.

Каждый созданный на мастер-классе оберег-Чебурашку волонтеры Подмосковья в рамках акции «Доброе дело» доставят в зону специальной военной операции. Еще на стенде региона сегодня активисты движения «Верное дело» из Мытищ помогают гостям выставки осваивать технику плетения маскировочных нашлемников и специальных спасательных браслетов.

В День молодежи на выставке «Россия» также наградили победителей флешмоба #СлогПобеды 2024. Патриотическую акцию ежегодно в честь 9 мая проводит Молодежный Совет при Уполномоченном по правам человека в Московской области. В рамках флешмоба участники готовили видеоролики, в которых читали любимые стихотворения поэтов военного времени.

Напоминаем, что до закрытия выставки «Россия» осталось 10 дней – не упустите возможность погрузиться в уникальную культуру нашей страны и познакомиться с ее достижениями в одном месте. Актуальную афишу мероприятий на стенде Подмосковья можно найти на официальном портале.