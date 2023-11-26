На подмосковном стенде выставки «Россия» провели мастер-класс «Невероятная физика и химия»

В эти выходные на подмосковном стенде выставки «Россия» детям рассказывали о сортировке мусора, показывали опыты и брали у них интервью. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья.

Особой популярностью у детей в эти выходные пользовался мастер-класс «Невероятная физика и химия». Им показывали на что способна современная наука, ведь регион — один из лидеров в образовании. В Долгопрудном расположен Физтех-лицей им. Капицы, занимающий 2 место в стране по конкурентоспособности выпускников. Ребятам рассказали, что на его базе заработал естественно-научный образовательных кластер, а в нем — самый большой в России Технопарк. Эксперименты, которые сегодня проводили для детей, вызывали неподдельный интерес даже у настоящих непосед.

«Мы вместе с ребятами экспериментируем с такими удивительными веществами, как краски-индикаторы, которые умеют менять цвет прямо на глазах, замораживаем различные жидкости, смотрим, как испаряется жидкий азот, а это всегда очень эффектно. А также рассказываем детям, как можно яйцо отправить в колбу «силой мысли» с помощью науки, — рассказал ведущий научного мастер-класса Даниил Щербатюк.

Также для ребят организовали мастер-класс «Экология и мы». В игровой форме им показывали, что такое вторичная переработка и сортировка мусора. На стенде установили мини-контейнеры, по которым они раскладывали карточки в зависимости от типа отходов, нарисованных на них.

Детям рассказали, что с 2019 года в Подмосковье перешли на раздельный сбор мусора. У жилых домов установлены два вида баков. Серый — для органических отходов и отходов без сортировки, синий — для чистого стекла, пластика, бумаги и металла, которые идут на дальнейшую переработку и изготовление вторсырья.

Кроме того, на стенде у ребят брал интервью настоящий корреспондент телеканала 360. Они учились работать в кадре, рассказывали о себе и передавали приветы близким. Кто-то даже признавался, что мечтает работать на телевидении, когда вырастет.