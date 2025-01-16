На подведении итогов работ УМВД Красногорска наградили лучших сотрудников

В городском округе Красногорск подвели итоги деятельности органов внутренних дел за 2024 год. Сотрудников поблагодарили за успешные расследования, работу над снижением преступности, оперативное реагирование и высокие показатели.

В честь подведения итогов работы провели церемонию награждения отличившихся сотрудников, благодаря которым поддерживается безопасность в округе. За вклад в профессию, уверенную работу и другие успехи правоохранителей удостоили наград от имени главы округа Дмитрия Волкова. Вручение провел замглавы и начальник управления по безопасности Роман Пичугин.

Фото: [ Пресс-служба администрации городского округа Красногорск ]

При этом награды получили не только сотрудники ППС, оперативники, следователи и другие причастные к органам внутренних дел, но и инициативный житель Сабурово Руслан Ермилов. Он ведет общественную деятельность и неоднократно помогал полиции.

Фото: [ Пресс-служба администрации городского округа Красногорск ]

Отдельную благодарность стражам порядка выразил начальник УМВД РФ по Красногорску Дмитрий Богомолов. Он отметил, что сотрудники раскрыли за 2024 год свыше 2000 преступлений. Десять человек из коллектива также помогли отстоять интересы страны на СВО. Два человека за боевые заслуги получили госнаграды, один — Орден Мужества. В настоящее время в красногорской полиции на благо округа служат 660 человек.