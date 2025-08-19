На помощь приграничным регионам выделили свыше 200 млн рублей

Из федерального бюджета направят средства на поддержку Белгородской и Курской областей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства России.

По данным ведомства, Белгородская и Курская области получат свыше 200 млн руб. от правительства. Более 60 млн из этой суммы направят жителям Белгородской области, потерявшим необходимое имущество. Каждый из них получит больше 156 тыс. руб.

Курская область получит 150,5 млн руб. Эти деньги пойдут на поддержку примерно 25 организаций, которые оказывают услуги ЖКХ. Решение принято из-за того, что в некоторых районах Курской области временно отменили оплату коммунальных услуг. Теперь, как заявили в правительстве, эти средства позволят компаниям ЖКХ дальше работать и предоставлять услуги людям и предприятиям.

