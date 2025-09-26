На портретах наемников ВСУ появились нелицеприятные граффити

Неизвестные лица разрисовали портреты погибших наемных бойцов, сражавшихся в рядах ВСУ. Об этом в своем телеграм-канале написал военный корреспондент Юрий Котенок.

В Тбилиси появились надписи на портретах погибших бойцов из Украины, которые сражались в рядах Вооруженных сил страны. Военный корреспондент Юрий Котенок поделился доказательствами в соцсетях. Судя по фото, неизвестные оставили граффити с нецензурными выражениями и знаками на мемориалах.

По его словам, некоторые местные активисты требуют найти и наказать виновных, а также предлагают самим заняться расследованием. При этом большинство жителей города не проявили интереса к этому событию и не отреагировали на инцидент.

Ранее солдат ВСУ встал на колени перед российским дроном в Сумской области.