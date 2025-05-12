На праздновании Дня России в июне россиян ждут длинные выходные

В июне россияне смогут насладиться продолжительным отдыхом в честь Дня России. В этом году он продлится четыре дня — с 12 по 15 июня, сообщила Юлия Санина, директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру».

Собеседница журналистов обратила внимание на то, что предстоящая короткая рабочая неделя будет длиться всего три дня — с 9 по 11 июня. При этом 11 июня рабочий день будет сокращен на один час.

«Следующие длительные выходные с 12 по 15 июня связаны с тем, что 12 июня отмечается День России, а выходной 13 июня перенесен с субботы, 8 марта, благодаря постановлению правительства РФ», — сказала Санина.

День России был учреждён 11 июня 1992 года постановлением Верховного Совета Российской Федерации № 2981-I «О праздничном дне 12 июня». В 1994 году этот день получил статус государственного и стал называться Днём принятия Декларации о государственном суверенитете России. В 2002 году название было изменено на привычное нам сегодня.