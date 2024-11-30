На предприятии «Промсвязь» в Талдомском округе прошла выездная администрация

Во вторник, 26 ноября, состоялась встреча с трудовым коллективом Талдомского опытного завода «Промсвязь». Формат «выездной администрации» предполагает проведение приема граждан непосредственно на территории предприятий.

Глава округа Юрий Крупенин, его заместители, узкопрофильные специалисты и медицинские работники Талдомского подразделения Дубненской больницы присутствовали на встрече и были готовы рассмотреть все обращения.

Такой формат встреч позволил обсудить широкий спектр вопросов, касающихся жизни в муниципалитете, который охватывал различные сферы: от социального обеспечения и жилищно-коммунальных услуг до дорожной инфраструктуры и дальнейших планов развития округа.

Выездная администрация на предприятиях округа способствует укреплению доверительных отношений с населением. Руководство округа планирует проводить подобные приемы на регулярной основе.