На предприятии Талдомского г.о. провели «выездную администрацию» нового формата

В Талдомском городском округе в рамках нового формата губернаторского проекта «выездных администраций» провели встречу с сотрудниками предприятия «Электромаш».

Узкий формат проекта позволяет сотрудникам предприятий, которые работают на территории муниципалитета, не покидая рабочего места, напрямую обратиться к представителям администрации с различными вопросами относительно благоустройства дома или двора. В поселке Запрудня с представителями «Электромаша» встретились глава Талдомского округа Юрий Крупенин, его заместители и профильные службы.

Участники мероприятия обсудили планы по развитию муниципалитета, вопросы ЖКХ, дорожно-транспортной тематики и социальной сферы, многие из которых были решены на месте. На контроль взяты задачи, которые требуют детальной проработки.

«Выездная администрация» — один из эффективных форматов встреч с жителями округа. Диалог с сотрудниками «Электромаша» оказался не менее продуктивным. Работа в данном направлении будет продолжена.