На предприятии в Ленинском округе провели пожарно-тактические учения

Основной целью мероприятия стала отработка действий по тушению условного пожара и проведению спасательных операций в различных ситуациях. В учениях приняли участие около 90 сотрудников и 19 единиц специализированной техники, как сообщает пресс-служба главы округа Станислава Каторова. Особое внимание пожарные уделили массовой эвакуации людей из потенциально опасных зон.

Для выполнения задач были задействованы сотрудники не только с Ленинского спасательного гарнизона, но и со всего южного, юго-западного направления области. Начальник 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Московской области Александр Коврижных отметил, что проверкой и оценкой проведенной работы займется специальная комиссия, которая присутствовала на учениях.

По информации пресс-службы, все поставленные задачи были успешно выполнены в кратчайшие сроки. На место также прибыли дополнительные спасательные бригады, скорая помощь, полиция и другие аварийные службы из ближайших округов.

В ходе учений сотрудники отработали оказание первой помощи пострадавшим после эвакуации из задымленного здания и взаимодействие с работниками предприятия. Кроме того, они провели проверку оборудования и организовали действия сотрудников в кризисной ситуации.

Александр Салимов, начальник отдела пожарной безопасности «МОСМЕК Недвижимость», добавил, что документы, регулирующие деятельность как сотрудников компании, так и работников МЧС, регулярно обновляются с учетом современных угроз и возможных рисков.