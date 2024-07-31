На прямой трансляции ОИ-2024 в Париже показали флаг России

Один из государственных символов РФ оказался в центре внимания. Он попал в кадр во время соревнований по плаванию. Эфир можно было посмотреть на сайте (российские телеканалы не ведут трансляцию Олимпийских игр).

Событие произошло в среду, 31 июля, прямо перед началом квалификационного заплыва на 200 метров брассом среди женщин. Так, в эфире зрители увидели результаты 19-летней российской пловчихи Евгении Чикуновой. Напротив ее имени в графике и находился флаг РФ. Хотя показ триколора во время проведения Игр запрещен по решению МОК.

Девушка в прошлом году смогла установить мировой рекорд (2 минуты 17,55 секунды). Так, россиянка опередила Татьяну Смит из ЮАР – их имена появились одновременно на экране во время эфира.

Летние Олимпийские игры 2024 года проходят во Франции с 26 июля по 11 августа. Ранее сообщалось о том, что флаг Олимпиады повесили вверх ногами на церемонии открытия в Париже.