Флаг Олимпийских Игр повесили вверх ногами на открытии в Париже

Флаг Олимпийский Игр повесили вверх ногами в ходе церемонии открытия мероприятия во французской столице. Об этом сообщило издание «Лента.ру» .

Сообщается, что во время мероприятия, флаг был торжественно вынесен к сцене у Эйфелевой башне таинственным персонажем. После этого его закрепили на флагштоке и подняли, но оказалось, что он был перевернут вверх ногами.

Парад делегаций в преддверии Игр в первый раз проходил не на стадионе, а на французской реке Сена. Сообщается, что спортсменов из РФ и Белоруссии не было на параде, так как они были допущены до участия лишь в статусе нейтральных атлетов. Известно, что в Играх будет участвовать 15 российских и 17 белорусских спортсменов.

До этого сообщалось о зажжении олимпийского огня в Париже. Известно, что церемонию открытия провел французский президент Эммануэль Макрон, а огонь зажгли трехкратная чемпионка Игр по легкой атлетике Мари-Жозе Перек и трехкратный чемпион по дзюдо Тедди Ринер.

Ранее сообщалось о том, что иракский участник Олимпиады был отстранен от соревнований из-за допинга.