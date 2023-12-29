На продуктах в России может появиться маркировка об использовании насекомых

В Роспотребнадзоре поддержали предложение о маркировке продуктов, в которых содержаться ингредиенты, полученные из насекомых. Документ с соответствующим предложением появился в распоряжении РИА Новости .

Накануне депутат Государственной думы РФ от партии «Новые люди» Олег Леонов обратился в Роспотребнадзор с инициативой разработать специальную пометку для продуктов питания, содержащих насекомых.

«Роспотребнадзор поддерживает предложение по вопросу внесения изменений в технические регламенты, направленные на дополнительное информирование потребителей в наглядной форме», – говорится в документе.

Отмечается, что изменение соответствующего технического регламента необходимо рассматривать после завершения процедур, подтверждающих безопасность для здоровья такой продукции, а также при наличии ее государственной регистрации.

К таким продуктам могут относиться хлеб и другая выпечка, крекеры, печенье, смеси (например, мука), макаронные изделия.

Впервые пищевая ценность насекомых была описана в научном журнале Food Chemistry. Ученые отмечали, что такие насекомые как сверчки, гусеницы, жуки и некоторые виды личинок богаты белком. Сообщалось, что в них больше белка, чем в некоторых видах рыб (например, в тунце).