На публично сжегшую паспорт РФ блогера завели уголовное дело

Как проинформировали в пресс-службе управления СКР по Брянской области, 22-летняя девушка-блогер задержана и уже дает показания в следствии.

Отмечается, что инцидент произошел утром 1 января. Находясь рядом с одним из ночных клубов в Брянске блогер на камеру сожгла свой российский паспорт, после чего выложила ролик в сети. Как пояснили в СК, таким образом россиянка совершила надругательство над Государственным гербом РФ, что преследуется по закону.

«Указанные действия являются грубым оскорблением и издевательством над гражданскими и патриотическими чувствами граждан России. Следователи возбудили уголовное дело. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения», — сообщили в СК.

В следствии добавили, что задержанная является уроженкой Москвы. К расследованию уголовного дела подключились силовики из ФСБ.