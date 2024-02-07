На регпортале Подмосковья оптимизировали еще одну услугу

Подмосковные специалисты в области физической культуры и спорта теперь могут в 1,5 раза быстрее получить квалификационную категорию в электронном виде.

Данную услугу оптимизировали, сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В электронном виде получить квалификационную категорию специалиста в области физкультуры и спорта в Подмосковье можно с декабря 2021 года. В прошлом году такой онлайн-услугой воспользовались свыше двухсот раз, рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

«Такой формат очень удобен, поскольку заявителю не нужно лично на бумажном носителе привозить документы в ведомство. Он просто заполняет интерактивную форму на региональном портале, прикрепляет документы и следит за ходом рассмотрения заявки в личном кабинете», — указала министр.

В настоящее время на региональном портале можно подать заявление на присвоение «первой» и «высшей» категорий тренера или другого специалиста в области физкультуры и спорта. Заявку рассматривает комиссия областного Минспорта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркивал, что все, что касается цифровизации, должен оценивать человек.