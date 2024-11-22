На российских маркетплейсах начали продавать мерч с Путиным и ракетой «Орешник»
На российских маркетплейсах появился мерч с Путиным и ракетой «Орешник»
Фото: [Скриншот страницы маркетплейса Ozon]
На российских маркетплейсах начали активно продавать новый мерч с изображением президента РФ Владимира Путина и новейшей ракеты «Орешник». В этом убедился корреспондент «Подмосковья сегодня».
Мерч с ракетой и Путиным появился на следующий день после того, как российский лидер в ходе своего обращения по федеральному ТВ объявил об успешном запуске по территории Украины инновационной ракеты «Орешник».
По словам главы государства, «Орешником» был нанесен удар по украинскому военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске. Путин отметил, что такие действия стали ответом на удары ВСУ американскими и британскими ракетами ATACMS и Storm Shadow по российской территории.
Футболку с Путиным и надписью «Крепкий Орешник» можно найти на Ozon. Также футболку с аналогичной надписью начали продавать на Wildberries.
Фото: [Скриншот странцы с маркетплейса Wildberries]
Ранее стало известно, что на Ozon появятся товары из OBI на фоне споров за бренд.