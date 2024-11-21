На Ozon появятся товары из OBI на фоне споров за бренд

Сеть магазинов «OBI Россия» собирается представить около 26 тыс. товаров для ремонта и дома, включая технику и новогодние ели, на платформе Ozon, сообщила РБК пресс-служба онлайн-ретейлера. Представитель «OBI Россия» подтвердил данную информацию.

Сначала на Ozon будут предложены лишь некоторые позиции из ассортимента OBI, но в дальнейшем доступными станут около 90% товаров из гипермаркетов, включая крупные и сезонные продукты.

Доставку заказов будет осуществлять курьерская служба OBI напрямую с их складов, поэтому товары бренда будут доступны в городах, где представлены магазины сети. В будущем партнеры планируют расширить возможности сотрудничества, включая экспресс-доставку и отправку в пункты выдачи Ozon, уточнил представитель маркетплейса.

Товары будут продаваться под брендом OBI, хотя год назад немецкая OBI GmbH запросила запрет на использование своего имени российским подразделением.

Ранее сообщалось, что Ozon решил отменить постоплату для большинства категорий товаров. Возможность их оплатить по итогам получения клиентом компания оставляет только для категории fashion.