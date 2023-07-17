На российских маркетплейсах выросло количество контрафактной техники

Доля контрафактной техники на российских маркетплейсах выросла в 2 раза за 2023 год. Теперь доля контрафакта составляет 31% для смартфонов, 30% для ноутбуков и 63% для умных часов. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию IQ Technology.

По словам эксперта Александра Логунова, самыми подделываемыми смартфонами, являются продукты компаний Apple, Samsung и Xiaomi.

Также сообщается, что за первое полугодие 2023 года, доля поддельной аудиотехники на рынке выросла до 25%, при показателе всего 10% в 2022 году. Эксперты указали, что чаще всего подделываются наушники и колонки брендов Apple, Marshall и JBL.

Недавно появлялась информация о возросшей доле поддельных автомобильных запчастей на российском рынке. Специалисты предположили, что большая часть запчастей, приезжающих в РФ параллельным импортом, может быть поддельной.