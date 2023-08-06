На рубежи пуска 66 ракет на Украину в Каспийском море поднялись 11 бортов Ту-95МС

В соцсетях распространяется информация, что ВС РФ готовит новый ракетный удар по целям военной инфраструктуры на Украине. Сообщается, что в небо поднялись 11 самолетов Ту-95МС.

Отмечается, что указанная военная авиация взяла курс на Каспийское море, откуда обычно производятся пуски крылатых ракет в сторону Украины.

«Общее количество крылатых ракет Х-101/Х-555 на всех бортах — 66 единиц», - приводится в публикациях в соцсетях.

Ранее сообщалось, что украинские боевики предприняли попытки продвинуться к населенному пункту Урожайное под Донецком.