На «Садоводе» выявили три случая кори у сотрудников рынка

Стало известно, что среди людей, работающих на рынке «Садовод», выявили три случая кори. Соответствующей информацией поделился Роспотребнадзор Москвы.

В сообщении сказано, что «специалистами территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Москве в Юго-Восточном административном округе была организована вакцинация против кори работников рынка».

Напомним, что корь считается высокозаразным инфекционным заболеванием. Характеризуется заболевание множественными симптомами, в числе которых высокая температура. И, если человек уже переболел ею, то у него формируется в дальнейшем стойкий иммунитет. Как известно, корь передается от человека к человеку воздушно-капельным путем.