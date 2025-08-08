На Сахалине бизнесмен нагрел руки на перевозках льготников на 21 млн рублей

Индивидуальный предприниматель, осуществляющий свою деятельность на Сахалине, совершил незаконные действия, связанные с использованием субсидий на перевозку льготных категорий граждан. В результате этих действий из бюджета было похищено более 21 миллиона рублей, как сообщает пресс-служба управления МВД России по региону.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что мужчина незаконно использовал государственную программу субсидирования для компенсации упущенной выгоды от перевозки пассажиров с льготами по маршрутам, где не внедрена электронная система оплаты проезда.

В период с 2021 по 2024 год предприниматель систематически предоставлял в уполномоченный орган недостоверную информацию о своей деятельности с целью получения компенсаций. В частности, он завышал количество маршрутных автобусов, выпущенных на линию в Холмске, а также число льготников, воспользовавшихся ими. Кроме того, он предоставлял ложные сведения и по другим показателям, которые влияют на размер субсидии.

«Общая сумма причиненного ущерба составила свыше 21 миллиона рублей», — отмечается в сообщении.

В полиции добавили, что по фактам нецелевого использования бюджетных денег в разные временные промежутки было инициировано четыре уголовных производства.

По данным, предоставленным пресс-службой ведомства, дело в отношении жителя Сахалина, родившегося в 1973 году, передано в суд города Холмска. Обвиняемому может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.