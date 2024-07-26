На Сахалине мужчина героически спас свою соседку от дикого зверя

Косолапый скрылся в лесном массиве после того, как дачник ударил его лопатой по голове. Об этом рассказали в агентстве лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области.

Согласно полученной информации, инцидент с нападением медведя произошел вчера «у самого леса, на окраине дачного массива». Именно здесь, в районе станции Новодеревенская, дикий зверь напал на беззащитную женщину.

По некоторым данным, медведь заявился на эту территорию из-за запаха оставленных кем-то рыбных отходов. Также косолапого могли привлечь ягоды, поспевшие на заброшенных участках.

Сообщается, что медведя отпугнул другой дачник, ударив его по голове. Женщина в результате нападения не пострадала, а зверя быстро выследили и отстрелили.