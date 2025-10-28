На Сахалине отключился свет после внезапной яркой вспышки в небе

Утром 28 октября жители Южно-Сахалинска и некоторых других населённых пунктов региона столкнулись с отключением электроэнергии. Об этом сообщили местные СМИ и социальные сети. Электричество исчезло примерно в 7:45 по местному времени, что привело к сбоям в работе инфраструктуры.

Жители Дальнего, Ново-Александровска, Новотроицкого, Углегорска и Шахтерска также пожаловались в пабликах о массовых отключениях света.

«Информация об отсутствии электроэнергии поступила от жителей Дальнего, Ново-Александровска и Новотроицкого. Также стало известно, что Углегорск и Шахтерск остались без света. Причины отключения пока неизвестны», — написало издание «Аргументы и Факты».

Очевидцы сообщили, что перед тем как на Сахалине пропало электричество, в небе был замечен яркий световой импульс. После этого здания остались без электроснабжения. Соответствующие видеозаписи появились в социальных сетях, на которых зафиксирован перекресток проспекта Мира и улицы Бумажной.

Характер аварии и сроки восстановления пока не уточнены, но специалисты энергетической отрасли уже приступили к выяснению обстоятельств произошедшего.