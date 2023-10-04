На Сахалине врачи обнаружили в мозгу женщины трехсантиметровую иглу

В Министерстве здравоохранения сообщили, что медицинские работники нашли в мозгу пожилой пациентки иглу, длина которой три сантиметра. Об этом также пишет RT .

Согласно информации, предоставленной ведомством, 80-летняя женщина всю жизнь прожила с иглой. Как выяснилось, ее родители хотели умертвить малышку из-за сложной военной обстановки.

Случаи, когда ребенку в родничок вставляли тонкую иглу, повреждающую головной мозг, происходили нередко. В результате таких действий родничок затягивался, не оставляя следов, а сам ребенок умирал.

Однако, сегодняшней пожилой женщине сильно повезло. Тогда проникновение иглы не привело к ожидаемым результатам. При этом на протяжение всей жизни ее не мучали головные боли. Сейчас пациентке под наблюдением доктора ничего не угрожает.