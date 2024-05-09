На сайте президента Украины появилась петиция с предложением призвать Запад ввести в страну войска

Как утверждает автор петиции, решение о переброске войск западных стран-партнеров Украины необходимо осуществить «в кратчайшие сроки». Для этого президенту и правительству предлагается обратиться за помощью конкретно к каждой из стран-членов Европейского союза, а также к США, Великобритании и Северной Ирландии.

Для того, чтобы гражданскую инициативу рассмотрел действующий президент Украины Владимир Зеленский петиции необходимо набрать не менее 25 тысяч голосов. К настоящему времени под предложением подписалось чуть менее тысячи человек.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон в беседе с The Economist заявил, что вполне допускает вероятность серьезно рассмотреть вопрос об отправке французских военных на Украину в случае соответствующей просьбы со стороны Киева.

Его слова поддержал депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко*. С его слова, власти страны вполне могут обратиться к государствам Европы за подобной военной помощью, если станет окончательно понятно, что ВСУ не в состоянии самостоятельно остановить продвижение Армии России.

* - внесен в список террористов и экстремистов в РФ