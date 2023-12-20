На сайте Washington Post убрали с главной страницы вкладку, посвященную конфликту на Украине
Фото: [Викимедиа]
С главной страницы сайта газеты The Washington Post убрали отдельную вкладку, посвященную конфликту на Украине.
Ранее она располагалась в начале строки вслед за темами «Politics» («Политика») и «Opinions» («Мнения»). Теперь вкладка перекочевала внутрь рубрики «World» («Мир»).
Западные СМИ в последние месяцы пишут об усталости от конфликта на Украине и президента Зеленского. Кроме того, внимание всего мира переключилось на события на Ближнем Востоке.
«Опасения по поводу дороговизны жизни заставляют многих европейцев усомниться в целесообразности дальнейшего финансирования Украины», – говорится в сегодняшней публикации американского журнала Foreign Affairs.