На севере Израиля в третий раз за утро объявили воздушную тревогу

Армия Обороны Израиля сообщила о том, что на севере страны в третий раз за утро объявили воздушную тревогу. О двух предыдущих объявлениях писали в RT .

Соответствующие данные появились на странице «Israel Defense Forces» в социальных сетях. В одном из сообщений содержится следующая информация: «DF: Initial report - Sirens sounded in northern Israel», что дословно переводится как «ДФ: Первоначальное сообщение - на севере Израиля прозвучали сирены». Еще два таких же сообщения появились в соцсетях Армии Обороны Израиля спустя некоторое время с разницей между собой в тринадцать минут.

Напомним, ранее Турция заявила о близости разрыва дипотношений с Израилем. Соответствующие слова принадлежат главе МИД республики.