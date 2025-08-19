Почти как в Сочи? На севере Сибири установили новый температурный рекорд

В поселке Хатанга 18 августа зафиксировали аномальное тепло — столбики термометров поднялись на 8 градусов выше нормы. Об этом в своем телеграм-канале сообщила метеоролог Татьяна Позднякова.

Хатанга, один из самых северных населенных пунктов России, удивил синоптика. В понедельник, 18 августа, там зарегистрировали температуру +26,8°C — это самый высокий показатель за всю историю наблюдений. Также он на 2,2 градуса превышает предыдущий рекорд, который держался с 1983 года и составлял +24,6°C.

При этом в расположенном на той же долготе Красноярске в минувший понедельник шел дождь, а температура была на 2 градуса холоднее. По прогнозам синоптиков, до конца недели в районе Хатанги сохранится аномально теплая погода. Ожидается, что температура будет на 5-7 градусов превышать средние значения для этого времени года.

