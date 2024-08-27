На съезде учителей высоко оценили достижения педагогов Воскресенска

Воскресенских педагогов отметили за профессиональное и личностное развитие, направленное на улучшения качества образования. Похвалу и слова благодарности преподаватели округа получили во время съезда учителей «Траектория Взлета: 5 лет успеха» в областной гимназии им. Е. М. Примакова.

Педагоги учреждений образования округа и директор лицея. им. Героя Советского Союза Стрельцова П. В. Андрей Копцов поучаствовали на съезде учителей. Было озвучено немало достижений образовательных учреждений Московской области. Без внимания не оставили и воскресенский лицей, отметившийся высоким числом победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Воскресенское заведение попало в топ-30 благодаря профессионализму педагогов и усердию детей.

Кроме того, лицей отметился результатами Всероссийской олимпиады школьников, попав в десятку лучших. Среди школ Подмосковья учреждение находится на четвертом месте в рейтинге 2023-2024 учебного года.

Съезд завершился наградами и теплыми пожеланиями. Замдиректору Воскресенского научно-методического центра Михаилу Абрагимовичу торжественно вручили почетную грамоту Минобразования Московской области.