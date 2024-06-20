На шахте «Листвяжная» в Кузбассе возникла угроза нового взрыва

Печально известная шахта «Листвяжная», где несколько лет назад массово погибли горняки, попалась на опасных нарушениях. Об этом пишет издание «Vse42.ru» со ссылкой на официального представителя Ростехнадзора Андрея Виль.

В ходе проверки на шахте «Листвяжная» нашли высокую концентрацию метана и нарушение крепления горной выработки. Предприятие получило предупреждение и постановлении об устранении проблем. Исправить все проблемы и привести все в соответствии с безопасностью нужно было за 30 дней: все это время шахта не работала.

Это не единственные огрехи. Также специалисты нашли нарушения в промышленной безопасности. В связи с этим суд запретил проводить работы в лаве № 825 в части эксплуатации очистного комбайна.

Ростехнадзор в целом провел проверки и на других кузбасских шахтах. В ходе этих мероприятий было выдано десять постановлений о приостановке работ, предотвращены минимум семь потенциальных ЧП.

Напомним, на шахте «Листвяжная» в 2021 году погибло более 50 человек, включая спасателей. Осужденный по делу инспектор умер, всего было не менее трех фигурантов дела после трагедии. Было установлено, что нарушения привели к взрыву метано-воздушной смеси.

Ранее сообщалось, что правительство РФ выделило деньги для родственников погибших и пострадавших в шахте «Листвяжная»