МЧС: на шахте «Таштагольская» в Кузбассе произошел повторный горный удар

Ситуация на шахте «Таштагольская» в Кемеровской области, где накануне обрушилась кровля, продолжает ухудшаться, информирует пресс-служба МЧС России.

Сообщается, что только что на предприятии произошел еще один горный удар, в результате чего пришлось на время остановить поиски находящегося под завалами горняка.

«В шахте „Таштагольская“ произошел повторный горный удар. Спасатели МЧС России отходят на безопасное расстояние, работы приостановлены», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Напомним, ночью субботы, 16 ноября, в ночь на 16 ноября на шахте «Таштагольская» в Кузбассе из-за подземного толчка обрушилась кровля во время работ по добыче руды. Под завалами может находиться один горняк.

Также стало известно, что по факту произошедшего на шахте «Таштагольская» в Кемеровской области было возбуждено уголовное дело.