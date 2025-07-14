На шоу «Большой куш» участница «слила» игру из-за одной ошибки

Кемеровчанка Евгения Искандарова могла бы стать одной из главных героинь нового сезона шоу «Большой куш. Бангкок», но ее эмоциональность сыграла против нее. Об этом сообщает VSE42.Ru со ссылкой на выпуск.

В проекте на ТНТ участница из Сибири Евгения Искандарова и ее напарник Дмитрий Кожома допустили стратегическую ошибку, из-за которой их планы рухнули еще до решающего этапа.

Как сообщается, Искандарова и Кожома решили объединиться с другими участниками — Марией Кравченко, Анжеликой Струбайло, а также Анатолием Цоем и Каем. Их план был прост: избавиться от сильных соперников, используя черную метку. Однако слишком откровенное обсуждение стратегии за завтраком привлекло внимание Анны Хилькевич. Актриса посчитала, что излишняя эмоциональность девушки — признак обмана.

В итоге наблюдательность Хилькевич помогла паре с мужем Артуром Мартиросяном выиграть малый конкурс и получить право обменять свой чемодан. Черная метка перекочевала к Кравченко и Струбайло, а кемеровчанка осталась без козырей.

Теперь Искандаровой и Кожоме придется искать новые пути к победе. Впереди — новые испытания, интриги и, возможно, шанс взять реванш.

«Большой куш. Бангкок» — реалити-шоу, которое стартовало на ТНТ 6 июля 2025 года. Его ведут шоумен Павел Воля и его жена Ляйсан Утяшева. Участники, 12 пар, проходят испытания, плетут интриги, работают в парах и многое другое: все ради 10 млн рублей.

В день премьеры нового реалити на ТНТ сообщалось про список участников шоу и выбивших участниках.