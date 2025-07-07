Премьера нового реалити: список участников шоу «Большой куш. Бангкок» — кто выбыл в первом выпуске

Премьере первого выпуска нового реалити-шоу «Большой куш. Бангкок» состоялась на телеканале ТНТ 6 июля. Ведущими проекта стали Павел Воля и Ляйсан Утяшева. В столице Таиланда 12 парам звезд предстоит пройти сложные испытания, чтобы выиграть 10 млн рублей. Подробнее о правилах проектах, списке участников и итогах первой серии — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Суть проекта

После начального этапа игроки получили по 12 идентичных чемоданов, среди которых: 10 чемоданов оказались пустые, в одном спрятан главный денежный приз в размере 10 миллионов рублей, а в другом — «черная метка», от которой участники должны были избавиться путем обмена. Такая возможность предоставляется парам в каждом эпизоде.

Пары, которым посчастливилось найти денежный приз, могут потерять его в ходе игры, если не справятся с испытаниями. Участники, занявшие первое место, получают преимущество и право руководить процессом обмена, который происходит в конце каждого эпизода. Обладатели кейса с деньгами втайне от других выбирают пару, которой передадут «черную метку». Тем, кто не сможет от нее избавиться, грозит выбывание из реалити-шоу.

Кроме того, у участников есть возможность сыграть в быструю игру, победители которой могут заглянуть в любой чемодан и, при желании, обменяться кейсами. В быстрой игре победила команда Анны Хилькевич и Артура Мартиросяна. Они обменялись чемоданами с Константином Цзю и Денисом Лебедевым.

В проекте существует и персональная игра, в которую играет всего один участник из всех, выбираемый жребием. За победу он получает приятный бонус, а за проигрыш — наказание для всей пары. Первой в персональную игру довелось сыграть Алексе Селивановой.

Участники

В проекте принимают участие несколько пар: Джиган и Оксана Самойлова, актриса Анна Хилькевич и ее муж Артур Мартиросян, Александр Степанов (рэпер ST) и Ассоль, Владимир Селиванов и его супруга Алекса, а также Тимур Родригез и его возлюбленная Катя Кабак.

В качестве друзей в реалити пришли: боец Василий «Пельмень» Камоцкий и пауэрлифтер Кирилл Сарычев, чемпионка мира по гимнастике Анжелика Стубайло и актриса Мария Кравченко, Евгения Искандарова и Дмитрий Кожома, Анатолий Цой и певица KAYA (Ксения Луговая), блогеры Эвелина Лунаком и Янчик, Айза и Наташа Гасанханова, а также Константин Цзю и Денис Лебедев, которые появились в шоу позже всех.

Фото: [ Кадр из видео телешоу «Большой куш. Бангкок» ]

Интриги и «черная метка»

Уже с первой серии участники начали собираться в коалиции. Первой инициативу проявила «акула реалити» Анна Хилькевич. Она предложила сотрудничество команде семьи Селивановых. Позже в «команду рэперов» объединились: Оксана Самойлова и Джиган, Саша ST и Ассоль, а также Айза, которая на момент договоренности была без пары.

Кроме того, свои чемоданы друг другу показали команды Анатолия Цоя и Ксении, Марии Кравченко и Анжелики Стубайло. Девушкам повезло вытянуть чемодан с 10 млн рублей. Для того, чтобы себя обезопасить, они доверили свои деньги команде Цоя, чтобы показать соперникам чемодан с белыми бумажками.

Уже в первой серии среди участников разразился конфликт: появился слух, что Анна Хилькевич планирует первой выбить Айзу, но сама актриса сразу начала это отрицать. Скандал продолжила разжигать Наташа Гасанханова, однако Айза и Анна в личном разговоре смогли примириться.

При первом выборе чемоданов, «черная метка» досталась Анне Хилькевич и Артуру, однако в результате церемонии обмена чемоданами, метка оказалась у пары блогеров Янчика и Эвелины Лунаком. Именно они первыми покинули проект.

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