На сколько лет можно отложить старость, перейдя на здоровое питание? Ответ китайских исследователей

Китайские ученые подсчитали, насколько можно продлить жизнь, если придерживаться здорового рациона. Исследователи из Хуачжунского университета науки и технологий проанализировали данные более 100 тысяч участников британского биобанка и выяснили, что переход на одну из пяти признанных «здоровых» диет в возрасте 45 лет способен добавить от двух до четырех дополнительных лет жизни. Результаты работы опубликованы в журнале Science Advances.

В ходе наблюдения, длившегося более десяти лет, специалисты оценивали, насколько рацион добровольцев соответствовал пяти моделям питания: средиземноморской диете, диете DASH (разработанной для снижения артериального давления), растительной диете, рациону для профилактики диабета и индексу альтернативного здорового питания (AHEI). Исследователи сопоставили пищевые привычки участников с их генетическими особенностями, связанными с долголетием, и показателями смертности.

Наибольший прирост продолжительности жизни оказался связан с индексом AHEI: у мужчин он составил до 4,3 года, у женщин — до 3,2 года. Средиземноморская диета и рацион, направленный на профилактику диабета, также продемонстрировали заметный положительный эффект.

Авторы работы подчеркивают, что наиболее устойчивую связь с долголетием показали цельнозерновые продукты, овощи и фрукты. Важно, что преимущества здорового питания сохранялись независимо от генетической предрасположенности человека к долголетию, что подтверждает ключевую роль рациона как модифицируемого фактора риска.