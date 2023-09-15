На смотре военной техники президент Сербии отметил преимущество российских ракет

В День сербского единства, свободы и национального флага глава государства провел осмотр военной техники в крепости города Ниш, расположенного недалеко от Белграда. Среди экземпляров на выставке военной техники оказалась и модификация «Корнет-ЭМ», которые Россия передала Сербии два года назад.

Вучич отметил, что «Корнет» превосходит свои западные аналоги и поражает цель на большем расстоянии. С ним согласились сербские офицеры, которые также оценили и качество российской установки «Фагот». По словам президента Сербии, из-за украинского конфликта стране не хватает боеприпасов к российскому вооружению, а Запад не позволяет закупаться у себя.