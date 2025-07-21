На сочинских пляжах стали штрафовать полуголых отдыхающих

Сочинские власти начали активно бороться с нудистами, отдыхающими на диких пляжах. В ходе рейдов полиция и представители администрации выявили несколько случаев загара и купания без одежды, сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на мэрию.

В отношении нарушителей составили протоколы за мелкое хулиганство. Как пояснили в мэрии, подобное поведение нарушает общественный порядок и демонстрирует неуважение к окружающим. Теперь за отдых «в чем мать родила» можно получить не только замечание, но и ощутимый штраф.

Хотя нудизм не запрещен в России на законодательном уровне, местные власти вправе регулировать поведение граждан в общественных местах. В Сочи, где поток туристов огромен, администрация стремится поддерживать более семейный имидж южных курортов.

Ранее сообщалось, что блогер оценил предложение штрафовать за появление в купальниках вне зоны отдыха.