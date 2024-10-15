ГК «Антракс» г. Фрязино участвовали в Международном форуме особых экономических зон

Представители ГК «Антракс» города Фрязино приняли участие в Международном форуме особых экономических зон, который проходил в Дубне.

Мероприятие посетили более 500 представителей, которые приехали на форум из 15 стран и 53 особых и свободных экономических зон. Спикеры обсуждали развитие территорий с преференциальным режимом, в частности, законодательные предложения, способы развития инфраструктуры и промышленного туризма, представленные на рынке ESG – практики.

Форум посетили также представители российской власти различного уровня. Зампред Правительства РФ Александр Новак, зампред Правительства Московской области Екатерина Зиновьева и губернатор Московской области Андрей Воробьев активно участвовали в дискуссиях.

Резиденты ОЭЗ представили продукцию собственного производства. В частности, специалисты группы компаний АНТРАКС рассказали об особенностях современного оборудования и программных решениях, которые доступно реализовать в энергетической сфере. Разработками занимались во Фрязино на территории ОЭЗ «Исток».

ГК «АНТРАКС» разрабатывает современное оборудование, предназначенное для отслеживания, диагностики и управления ЛЭП. Приборы установлены на энергообъектах различных российских регионов, в том числе в Подмосковье. Инженерные решения обеспечивают надежное и безопасное электроснабжение разных объектов, в частности, промышленных компаний, транспортных узлов, медицинских и образовательных учреждений.