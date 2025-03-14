На соревнованиях по правилам оказания первой помощи пушкинские учащиеся заняли 3 место

Мероприятие прошло в среду, 12 марта, на базе Академии гражданской защиты МЧС России им. генерал-лейтенанта Д.И. Михайлика. В отборочном этапе студенческой лиги Всероссийских соревнований по правилам оказания первой помощи и психологической поддержки «Человеческий фактор» приняли участие 18 команд. Городской округ Пушкинский представили Владимир Петросян, Виктория Кустина и Эвелина Погореловская.

Пушкинские представители приняли участие в организации мастер-класса, который прошел под руководством председателя отделения Павла Ильина. Судейская коллегия вручила победителям дипломы. Все участники получили сертификаты.

В соревнованиях принимали участие ребята из студенческих спасательных отрядов, команды вузов, колледжей, техникумов и молодежных центров. Им предстояло ответить на вопросы тестов. На выполнение задания выделили 60 минут. Тестирование помогло определить уровень знаний по оказанию первой помощи и психологической поддержки.

Соревнования «Человеческий фактор» проходят каждый год на общероссийском уровне. Цель — мотивировать молодое поколение усовершенствовать знания и навыки по оказанию психологической поддержки и первой медицинской помощи. Подобные навыки могут понадобиться при различных несчастных случаях.