На совещании с губернатором обсудили качество водоснабжения в Серпухове

В ходе онлайн-совещания под руководством Губернатора Московской области Андрея Воробьева ВРИП главы городского округа Серпухов Алексей Шимко доложил о текущем состоянии и планах по улучшению качества водоснабжения в регионе.

В Серпуховском округе функционирует обширная инфраструктура водоснабжения: 53 водозаборных узла и более 674 километров водопроводных сетей. В рамках реализации региональной инвестиционной программы в Серпухове уже модернизированы 6 водозаборных узлов, а также установлены 3 дизельных генератора для обеспечения стабильного водоснабжения в случае аварийных ситуаций.

Особое внимание уделяется улучшению качества воды в сельских поселениях.

В рамках программы были установлены станции обезжелезивания в деревнях Большая Городня (охват 207 человек), Каргашино и Съяново-2 (охват 323 человека), а также в Волохово (охват 271 человек). Кроме того, завершены работы по реконструкции и модернизации Калужского водозабора.

По словам Алексея Шимко, все водозаборные узлы работают стабильно, без сбоев, а качество поставляемой воды соответствует установленным санитарным нормам.