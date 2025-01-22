На совещании в администрации Щелково обсудили вопросы сферы медицины и ЖКХ

На оперативном совещании под руководством главы городского округа Щелково Андрея Булгакова обсудили актуальные вопросы и обращения жителей.

Глава муниципалитета отметил, что одна из актуальных тем — сфера здравоохранения. Участники мероприятия обсудили кадровое обеспечение Щелковской больницы и важность модернизации медицинского учреждения.

«По результатам работы за 2024-й год в Щелковской больнице укомплектованность врачами увеличилась на 11%, а средним медперсоналом — на 18%», — сообщил Андрей Булгаков в своем телеграм-канале.

Глава Андрей Булгаков также проинформировал, что за указанный период открылись три новых отделения: отделения спортивной медицины и медицинской помощи на дому, а также межрайонный эндокринологический центр. В свою очередь на базе центра функционирует кабинет диабетической стопы.

Во время совещания отметили также, что приоритетное внимание в округе уделили модернизации онкологической помощи: привлекли пять врачей-онкологов, открыли кабинет врача-онкогинеколга и уменьшили срок ожидания записи.

Кроме того, за 2024 год в больницу было поставлено более 40 единиц современного оборудования, в том числе аппараты УЗИ и комплексы суточного мониторирования ЭКГ.

«На сегодняшний день в округе продолжает работать круглосуточная линия главного врача, а также горячая линия по льготному обеспечению», — отметил глава муниципалитета.

Глава Булгаков отметил, что еще одна актуальная тема, которая обсуждалась на совещании, — новые сервисы ЖКХ. Участники мероприятия также разобрали обращения жителей. Больше всего людей беспокоит тема содержания дворов и ремонта дорог. Проблемные адреса были подробно разобраны.