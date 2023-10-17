На срочную воинскую службу отправились 13 призывников из Красногорска

В РФ продолжается осенняя призывная кампания, которая стартовала с 1 октября. Соответствующие мероприятия по призывы проходят и в городском округе Красногорск.

В общей сложности на срочную службу из муниципалитета отправятся более 60 человек. Сейчас 13 из них уже призвано. Они исполнят свой гражданский долг в военно-воздушных и ракетных войсках стратегического назначения, в танковых мотострелковых частях, а также в военно-космических силах.

«Сегодня у нас первая торжественная отправка призывников на областной сборный пункт в Железнодорожный. Все ребята прошли медицинский осмотр, на призывной комиссии они выразили свои пожелания служить в различных рядах вооруженных сил», - отметил военный комиссар городского округа Красногорск полковник Игорь Тельбухов.

Отметим, что срок армейской службы в этом году остался без изменений и составляет 12 месяцев.

Также стоит напомнить, что в Московской области продолжает действовать Центр подготовки контрактников. Всю дополнительную информацию о его работе можно узнать на сайте контрактмо.рф.