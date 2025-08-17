На стадионе «Новые Химки» стартовал «Кубок Игоря Акинфеева»

На поле стадиона «Новые Химки» за главный трофей будут бороться 20 команд из России и стран СНГ. Соревнования продлятся до 19 августа, а 20 августа зрителей ждет грандиозный финал на «Арена Химки».

Особенностью турнира в этом году станет необычная программа. Помимо традиционных футбольных матчей, участники попробуют силы в новых форматах — киперболе и кипербаттле. Эти дисциплины, разработанные специально для турнира, позволяют юным вратарям проявить свои навыки в нестандартных условиях.

Кульминацией турнира станет гала-матч 20 августа, где «Сборная ЦСКА» сойдется на поле с «Сборной друзей Акинфеева». Ожидается, что в игре примут участие известные российские футболисты, в том числе сам Акинфеев.

Ранее сообщалось, что ученик химкинской школы стал победителем первенства России по водно-моторному спорту.