Ученик химкинской школы стал победителем первенства России по водно-моторному спорту

Юный спортсмен из Химок Матвей Новов, обучающийся в школе «Интеграл», стал триумфатором первенства России по водно-моторному спорту, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В упорной борьбе на реке Кинешемке в Ивановской области лодка Новова обошла сильнейших соперников в классе GT-30, принеся химкинской школе чемпионский титул.

Соревнования собрали более 50 участников из Краснодарского, Ставропольского, Пермского краев, Ростовской, Тверской, Московской областей и Удмуртии. Юноши и девушки в возрасте от 8 до 16 лет состязались в четырех гонках по 7,5 миль (около 30 км) на трассе, которая проверяла не только скорость, но и мастерство управления на крутых виражах.

К победе молодого спортсмена привела тренер Елена Рыжова, которая разработала для него специальную программу подготовки.

Соревнования проводились в нескольких классах мотолодок: СН-175, GT-15, GT-30 и JT-250. Гонки стали настоящим зрелищем — мощные болиды рассекали водную гладь, оставляя за собой шлейф брызг и восторженные крики болельщиков.

Ранее сообщалось, что в Химках пройдет забег на 10 км по набережным канала имени Москвы.