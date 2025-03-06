На станции Правда в округе Пушкинский пассажирам прочитали лекцию по безопасности

Профилактическая беседа — действенный способ предупреждения травматизма на железной дороге. Представители администрации не отнимали время пассажиров. Они провели лекцию, пока люди ожидали свой поезд. Присутствующим рассказали о правилах перехода через железнодорожные пути и напомнили об ответственности за нарушение правил безопасности. Для усвоения информации людям раздали памятки.

Профилактические рейды проходят в округе на регулярной основе в рамках акции «Сохрани себе жизнь». В феврале подобные встречи состоялись с пассажирами на платформах станций Пушкино, Правда, Мамонтовская, Ивантеевка-2. Соблюдать правила безопасности их призывали представители администрации округа Пушкинский, линейного управления транспортной полиции на ж/д станции Сергиев Посад, сотрудники АО ЦППК и Административно-пассажирской инспекции.

Пешеходам озвучивают статистику, чтобы максимально обратить их внимание на актуальность проблемы. Так, каждый второй погибший на железной дороге переходил пути в запрещеном месте. В 2024 году на железной дороге в округе погибло 19 человек. В 2025 году в Подмосковье зафиксировано 25 летальных случаев, из них на станциях и переходах произошло семь инцидентов. Областной Минтранс принял решение разместить около 200 информационных щитов и плакатов на железной дороге Подмосковья.

Соблюдать правила достаточно легко. При переходе через ж/д пути по настилу важно убрать все, что может мешать, отвлекает или снижает видимость. Например, наушники и капюшон. Проход вдоль путей запрещен. При переходе важно обратить внимание на сигнал светофора. Подобные меры позволят снизить риск травматизма и летального исхода. Важно передавать данную информацию молодому поколению