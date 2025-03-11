На станции Пушкино пассажирам вновь напомнили о правилах безопасности

Сотрудники администрации округа Пушкинский, ГКУ административно-пассажирской инспекции и линейного отдела транспортной полиции в очередной раз провели профилактические беседы с людьми на станции Пушкино и напомнили, как вести себя на железнодорожных путях.

В ходе профилактического мероприятия жителям и гостям округа на станции Пушкино объяснили, каких правил безопасности нужно придерживаться на ж/д путях. Напомнили, что чаще всего люди попадают под составы из-за пересечения путей в не предназначенных для этого местах. По статистике это 50% смертельных случаев. Не помогает зачастую и экстренное торможение, ведь сразу остановить многотонный транспорт невозможно.

В ходе беседы представителям всех поколений и семьям разъяснили, что нельзя переходить пути в наушниках и отвлекаться на телефон, а пересекать рельсы всегда стоит в оборудованных для этого местах и на разрешающий сигнал светофора. Не стоит также пытаться успеть на поезд, если он уже едет, и сокращать для этого путь небезопасным образом.

Все эти базовые важные правила разместили на листовках, которые после беседы передали жителям в качестве памятки.