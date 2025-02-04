На станции Пушкино прошла акция «Сохрани себе жизнь»

В рамках акции «Сохрани себе жизнь» на станции Пушкино провели рейд. В мероприятии приняли участие представители администрации округа и транспортной полиции, ЦППК и Административно-пассажирской инспекции. Цель акции — предотвратить травматизм. К пассажирам разных возрастов подходили представители инспекции, проводили с ними профилактическую беседу и раздавали листовки. Особое внимание уделили нарушителям.

В администрации муниципалитета призвали граждан к бдительности.

«Уважаемые жители, помните, железнодорожные пути — место повышенной опасности», — отметили в администрации Городского округа Пушкинский.

В администрации призвали выполнять простые правила: переходить ж/д пути исключительно в положенных местах на разрешающий сигнал светофора. Пересекать пути запрещено в наушниках и капюшонах из-за ограниченной видимости и слышимости. Рекомендовано уделять внимание беседам о правилах безопасности с несовершеннолетними.