На Ставрополье 18-летний парень хладнокровно зарезал вернувшегося с фронта ветерана СВО

Вернувшийся на днях с передовой мужчина сделал замечание выгуливавшему собаку местному жителю. Это стало для военнослужащего фатальным.

Хозяин пса внезапно схватил кухонный нож и, прихватив с собой пару друзей, направился к соседу на разборки. Без лишних разговоров убийца нанес один удар прямо под сердце. От полученных травм ветеран скончался на месте.

Погибший ветеран СВО даже не успел пожить — ему было всего 23 года. Сейчас убийца арестован, Следственный комитет РФ расследует дело по статье ч. 1 ст. 105 УК РФ, то есть предумышленное убийство.

Как отметили в ведомстве, человек, готовый положить жизнь за нашу страну, защищал и своего убийцу на полях сражений. Любое злодеяние против российского военного — это преступление против РФ.