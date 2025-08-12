На «стопе»: в аэропортах Пензы и Саратова временно ограничили перелеты

За один час сразу два российских аэропорта ввели ограничения на перелеты. Об этом в своем телеграм-канале написал написал представитель агентства Артем Кореняко.

Из-за введенных ограничений аэропорты Пензы и Саратова временно не принимают и не выпускают рейсы. По словам представителя ведомства Артема Кореняко, такие меры связаны с обеспечением безопасности полетов.

Точные причины и сроки возобновления работы аэропортов не уточняются. Ограничительные меры вступили в силу рано утром во вторник, 12 августа.

Ранее сообщалось, что США в день визита Путина на Аляску перекроют небо над Анкориджем.