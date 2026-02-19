На страже безопасности: искусственный интеллект вышел на патрулирование улиц Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону запустили систему видеоаналитики на основе искусственного интеллекта, которая помогает правоохранителям находить преступников и пропавших людей, включая детей. Разработчиком выступила компания NtechLab, сообщили в пресс-службе организации.

Программный комплекс FindFace Multi интегрирован в систему «Безопасный город» совместно с Минцифры Ростовской области. Нейросеть в режиме реального времени анализирует видеопоток более чем с 250 камер, установленных на улицах, площадях и в парках города. Технология способна за доли секунды распознать человека, находящегося в розыске, с точностью около 99,9%.

Министр цифрового развития региона Алексей Копытов отметил, что система уже доказала свою эффективность в рамках пилотного проекта. Сейчас власти рассматривают возможность масштабировать решение на всю область, включая муниципалитеты.

Аналогичные разработки NtechLab уже работают в Краснодарском крае, Самарской области, Ямало-Ненецком автономном округе и Кабардино-Балкарии.