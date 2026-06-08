На страже правопорядка: жителям Павловского Посада рассказали о работе полиции

В субботу 6 июня в городском парке подмосковного Павловского Посада состоялось мероприятие «Один день с полицией России», приуроченное к 308‑й годовщине образования российского силового ведомства. Гостей ждала концертная программа с участием Дениса Тихонова, группы «Домашний джем» и хора «Аквилегия». Кульминацией стало первое исполнение песни «На страже правопорядка»: музыку написал Денис Тихонов, слова — Анна Суница, директор телеканала «РАДУГА».

Жители округа получили возможность познакомиться с работой подразделений ОМВД России «Павлово‑Посадский», в том числе патрульно‑постовой службы, Госавтоинспекции, центра кинологической службы и экспертно‑криминалистического отделения. Организаторы уделили особое внимание юным гостям: детям предложили поучаствовать в квесте, имитирующем раскрытие преступления, посидеть за рулем патрульного автомобиля и мотоцикла, а также узнать больше о работе криминалистов и кинологов.

В мероприятии приняли участие военно‑патриотическое объединение «Подмосковного колледжа Энергия», центр военно‑исторической реконструкции «Гарнизон А», учащиеся Павлово‑Посадского техникума и мотоклуб «Ночные волки». Замначальника отдела полиции Марина Патрикеева поприветствовала собравшихся, рассказала о деятельности подразделения и пригласила молодежь рассмотреть карьеру в органах правопорядка.